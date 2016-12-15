ذمار: حوثيون يفجرون منزل قيادي مؤتمري في رصابة

أقدمت مليشيات الحوثي على تفجير منزل قيادي مؤتمري في ذمار إثر صراع نشب بين قيادات تتبع الحوثي وصالح.





وكشفت مصادر مطلعة أن صراعا نشب بين قيادات من المليشيات في منطقة رصابة بمحافظة ذمار انتهى بتفجير جماعة الحوثي، لمنزل القيادي المؤتمري.





وأكدت المصادر أن الخلاف جرى بين القيادي الحوثي " عبدالكريم الغرباني "، وبين قيادي مؤتمري من أسرة بيت " الراعي"، وكلاهما من قيادات الانقلاب في المنطقة.





وأوضحت المصادر أن سبب الخلاف هو تعصب عددا من أفراد بيت الراعي، على احد افراد بيت الغرباني، حيث قاموا بضربة، ضربا مبرحا، الأمر الذي دفع الحوثيين إلى القيام بتفجير منزل القيادي المؤتمري "الراعي" برمي عددا من القنابل شديدة الإنفجار على المنزل، أدت الى تهدمة بشكل كلي، فيما لا يزال الخلاف والتوتر والحشد من الطرفين قائم حتى كتابة الخبر.