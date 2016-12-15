شبوة: الفرق الهندسية تتلف كميات من الألغام زرعتها المليشيات وتواصل التمشيط

قامت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بتفجير كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في وادي ذهبا ومنطقة الساق شمال مديرية بيحان غرب محافظة شبوة.





وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة المرابطة بجبهة الساق خلال الأيام الماضية من نزع وتفكيك ما يقارب 670 من الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في مناطق وادي ذهبا والساق العكيد.





وقال قائد الفريق الهندسي في كتيبة الحزم إن الفريق يواصل نزع وتفكيك الألغام في المناطق المحررة شمال بيحان بعد أن كانت الميليشيات الانقلابية زرعتها لإعاقة تقدم الجيش والمقاومة وتسببت في استشهاد وجرح العشرات من المدنيين كما تسببت في قتل عددا من الإبل والمواشي.





وأضاف عبدالله المصري العقيلي إن المليشيا قامت بتحويل الألغام الكبيرة المخصصة للدبابات والعربات إلى ألغام قابلة للإنفجار في حال تعرضت للدهس من قبل الأفراد والمواشي والسيارات الصغيرة وتقوم بربط الألغام ببطاريات قابلة للانفجار في حال تعرضت لدهس جسم لا يقل عن 10 كجم.





الألغام التي زرعتها المليشيات تسببت الأسبوع قبل الماضي في استشهاد مدني وإعاقة اثنين آخرين وتدمير سيارتين في منطقة وادي ذهبا شمال بيحان.





من جهته قال قائد نقطة الفريق الطبي في الكتيبة عبدالله فاران العقيلي، إن ألغام المليشيات في محافظتي مأرب وأجزاء من محافظة شبوة تسببت في استشهاد 100 مدني وجرح 200 آخرين، مؤكدا أن غالبية الجرحى تعرضوا لإعاقات دائمة.





وناشد العقيلي المنظمات التعاون مع وحدات الجيش في نزع وتفكيك الألغام وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بعد أن عمدت الميليشيات الانقلابية زرع الألغام في كل شبر في المنطقة.





وأكد قائد كتيبة الحزم العقيد أحمد صالح العقيلي أن الكتيبة تواصل مهامها العسكرية في التمهيد لتحرير ما تبقى من محافظة شبوة وتطهير الأراضي المحررة من الألغام وتأمينها.



