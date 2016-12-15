وزير التخطيط: الوضع الإنساني مقلق جداً ونطالب بدعم اليمن لتجاوز هذا الوضع





قال وزير التخطيط الدولي والتعاون الدولي الدكتور / محمد السعدي / ان اليمن تواجه تحديات كبيرة بصورة عامة والتنمية بصورة خاصه والتي تتطلب وقوف المجتمع الإقليمي والدولي مع اليمن للتغلب على تلك التحديات.

وأكد الدكتور السعدي أن الوضع الإنساني في اليمن مقلق جدا.. داعياً المجتمع الإقليمي والدولي إلى دعم اليمن لمواجهة الاحتياجات الانسانية والتنموية.

واستعرض السعدي رؤية اليمن لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الوزارية للأسكوا المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 13 - 16 نوفمبر الجاري.

وأوضح السعدي أنه في إطار برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي سيتم استيعاب أهداف التنمية المستدامة وأن استعادة الدولة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 هو السبيل لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن.

ولفت الى أهمية دور الاسكوا في دعم جهود إعادة الاعمار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

ونوه بدور دول التحالف العربي والمجتمع الدولي في حشد الدعم بكافة أنواعه للحفاظ على اليمن ووحدته واستعادة دولته ودعم بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وكان قد انطلقت اعمال الاجتماعات الوزارية للدورة 29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، برئاسة دولة قطر.

وتناقش الاجتماعات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية وتحديات تنفيذها على المستوى الوطني، وتأثير النزاعات والاحتلال على تنفيذ الخطة، بالإضافة لاقتراح وسائل وأدوات لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

*الصحوة نت - متابعة خاصة