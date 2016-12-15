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المليشيات تقتحم مجدداً منازل مواطنين في أرحب وتختطف 6 مدنيين بينهم مُسن

الخميس 15 ديسمبر 2016 02:00 م الصحوة نت | خاص
المليشيات تقتحم مجدداً منازل مواطنين في أرحب وتختطف 6 مدنيين بينهم مُسن صورة ارشيفية


أفادت مصادر محلية  أن مليشيا الحوثي والمخلوع داهمت منازل المواطنين في أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء.

 

وحسب المصادر، فإن المليشيات الانقلابية بقيادة المدعو / أنور شمار / داهمت منازل في قرية هزم واعتقلت 6 مواطنين بينهم شيخ مُسن يبلغ من العمر 80 عاماً.

 

 يأتي هذا بعد يوم واحد من إحياء الذكرى الثانية لاجتياح قرى ومناطق قبائل أرحب من قبل المليشيات الانقلابية.

 

وارتكبت مليشيا الحوثي والمخلوع مئات الجرائم في أرحب وفجرت عشرات المنازل، وقتلت النساء والأطفال أمام مرأى ومسمع الجميع، ولا تزال تمارس جرائمها بحق أبناء أرحب ومختلف المناطق المجاورة.

 

المصدر | الصحوة نت

 

 

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