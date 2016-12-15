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السفير باحميد يؤكد صرف مستحقات الطلاب بدءا من يوم غد الجمعة

الخميس 15 ديسمبر 2016 12:49 م الصحوة نت - ماليزيا
السفير باحميد يؤكد صرف مستحقات الطلاب بدءا من يوم غد الجمعة

أكد السفير اليمني بماليزيا عادل باحميد ان السفارة في المرحلة الاخيرة لاعداد الكشوفات الخاصه بالربع الثالث والربع الرابع. 


ونوه باحميد ان السفارة بالتعاون مع الملحقية الثقافية ستبدأ الصرف من يوم غد الجمعة. 


وكشف الملحق الثقافي بسفارة اليمن بماليزيا ان وزير التعليم د. حسين باسلامة سيصل اليوم الي مطار كولالمبور وسيشرف على صرف المستحقات ابتداء من يوم غد الجمعة.  


وأغلق الدارسون في موسكو صباح اليوم السفارة اليمنية ضمن التصعيد الذي هددت به اللجنة التنسيقية لطلاب في اليمن في الخارج احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم.

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