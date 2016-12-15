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في أولى الخطوات التصعيدية: طلاب اليمن في روسيا يُغلقون مبنى السفارة (صور)

الخميس 15 ديسمبر 2016 09:58 ص الصحوة نت - موسكو - خاص
في أولى الخطوات التصعيدية: طلاب اليمن في روسيا يُغلقون مبنى السفارة (صور)

قام طلاب اليمن الدارسين في روسيا اليوم بغلق مبنى السفارة اليمنية في موسكو في أولى الخطوات التصعيدية التي هددوا بالقيام بها في الأيام السابقة.


ويأتي هذا الإغلاق عقب وصول الطلاب إلى طريق مسدود وعدم الوصول لأي حلول بعد اعتصامهم لمدة 22 يوماً في برد موسكو الشديد.


وأكد الطلاب أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم أن مستقبل دراستهم مهدد بالضياع بسبب تجاهل مطالبهم، كما أن تعامل القائم بأعمال السفير المستفزة لهم وتحريض الأمن عليهم بين فترة وأخرى وقيامه يوم أمس بإصدار الأوامر لأمن السفارة بمنع الطلاب من الدخول عندما ذهبوا لشراء العشاء للمعتصمين، قرر الطلاب المعتصمون ألا يسمحوا لهذا العبث أن يستمر، وسيستمر تصعيدهم على جميع المستويات دون توقف حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة.


وكانت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج قد كشفت عن خطوات تصعيدية ستعلنها تباعاً في عدة دول في حال لم تجد حلولاً عملية لمشاكل الطلاب.



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