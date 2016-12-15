حضرموت: تشديدات أمنية تسبق عملية صرف المرتبات بمدن الوادي والصحراء

شدد الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بمدن وادي وصحراء حضرموت، الإجراءات الأمنية، قبيل بدء عمليات صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن.





وقال اللواء صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى الواقع مقرها بمدينة سيئون، أن كل الأجهزة العسكرية بقيادة المنطقة رفعت درجات الجاهزية لتأمين عملية الصرف.





وأضاف "إن قيادة المنطقة العسكرية الأولى حريصة على مرور عملية التسليم بكل سلاسة وكذا حرصها البالغ الاستفادة من أعمال اللجنة في إعادة ترتيب قوام المنطقة لتعزيز الحالة الأمنية في وادي حضرموت.





وشكر طيمس أعضاء اللجنة الرئاسة المكلفة بتوزيع المرتبات على جهودها المبذولة والتي حرصت على تسليم المرتبات للجنود الموجودين فعلاً على أرض الميدان.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرئاسية لتسليم المرتبات الذي رأسه وزير المغتربين علوي بافقيه، مع القيادات العسكرية والأمنية، أمس بمدينة سيئون.





وأوضح الدكتور بافقيه، أن الحكومة قد استكملت كل اجراءاتها من أجل استقرار صرف مرتبات كل موظفي الدولة بدءا من الشهر الأول من العام القادم.





وأكد بافقيه على قيادة المنطقة العسكرية الأولى والألوية المنتشرة بوادي حضرموت رفع الحالة الأمنية وتشديد الإجراءات الأمنية المتزامنة مع عمل لجنة صرف المرتبات والتشديد على حماية مواقع الصرف لمنع حدوث أي عمليات ررهابية او ترك أي فرصة للجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على تجهيز وترتيب الأمور الفنية لعملية الصرف. لافتاً إلى أن بدء صرف المرتبات سيكون في الأيام القليلة القادمة.





بدوره ثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أهمية الاستفادة من عملية صرف المرتبات الحالية التي ستسلم الجنود الموجودين مرتباتهم يدا بيد في عملية إعادة تشكيل القوة الفعلية الموجودة في وادي وصحراء حضرموت.



