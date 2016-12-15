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إب: وصول عشرة قتلى وجرحى من المليشيات إلى مستشفى الثورة

الخميس 15 ديسمبر 2016 09:29 ص الصحوة نت - خاص
إب: وصول عشرة قتلى وجرحى من المليشيات إلى مستشفى الثورة مدينة إب

وصل عدد من قتلى وجرحى مليشيات الحوثي وصالح إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب وسط اليمن.


وقالت مصادر طبية بأن هيئة مستشفى الثورة العام بإب استقبلت 3 قتلى وسبعة جرحى الثامنة مساء أمس الاربعاء من جبهات القتال من محافظة تعز والمناطق الحدودية بين محافظتي إب والضالع.


وبحسب المصادر الطبية فإن حالة خمسة من الجرحى حرجة وتستدعي نقل بعضهم للعاصمة صنعاء.


ووصل قتلى وجرحى المليشيات إلى المستشفى وسط اجراءات أمنية مشددة وتكتيم كبير مما يرجح وجود شخصية قيادية بينهم.


ومساء يوم أمس سقط عدد من مسلحي المليشيا بين قتيل وجريح بقصف مدفعي من مسلحي الجيش الوطني بجبهة حمك المتاخمة لمحافظة الضالع.


واستهدف القصف عربة "طقم" تابعة للقيادي بمليشيات الإنقلاب "نصر الدين الموفق" كان يستقله مع عدد من مرافقيه في منطقة العذارب بمديرية بعدان شرق محافظة إب.


وسبق وأن عينت المليشيات "الموفق" قائد للواء 30 مدرع ويرجح اصابته في الحادثة فيما سقط عدد من مرافقيه قتلى وجرحى.

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