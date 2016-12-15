أبناء السدة يحتجون بصنعاء ضد ظلم رئيس المحكمة التجارية

نفذ المئات من أبناء مديرية السدة وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء رفضا للظلم والتعسف الذى تعرض له أحد رجال الأعمال.





واتهم المحتجون رئيس المحكمة التجارية بالانحياز لخصم رجل الأعمال الذي ينتمي لمديريتهم رغم أن النيابة العامة قد أصدرت قرارها ضد الطرف الأخر الذى ما يزال حتى اللحظة فارا من وجه العدالة.





واستنكر العديد من تجار ورجال المال والاعمال بمحافظة اب ما يتعرض له احد رجال المال والاعمال بالمحافظة من ما وصفوه بـ"التتعسف والإضطهاد من قبل رئيس المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء وانحيازه الواضح للطرف الآخر الذى ما يزال حتى اللحظة فارا من وجه العدالة "بحسب تأكيد النيابة العامة.





وطالب قيادة واعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة إب بضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما يتعرض له احد زملائهم من تعسف رئيس المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء.





كما طالب المحتجون هيئة الغرفة التجارية والصناعية بإب بأن تتولى المرافعة لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى لإحالة قضية زميلهم الى قاض آخر لا ينحاز الى أي طرف تفاديا للَإضرار بالاقتصاد الوطني وسيعمل على تنفير ما تبقى من مستثمرين في البلاد.