قوات الجيش تتقدم جنوب مدينة تعز وتؤمن طريق هيجة العبد

قالت مصادر عسكرية في محافظة تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من احراز تقدم كبير جنوبي مدينة تعز.

وحسب المصادر لـ"المركز الاعلامي للقوات المسلحة" فإن وحدات من قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير جبل عنعن والسلسة الجبلية المطلة على سوق الربوع الواقع على طريق تعز عدن.





ويأتي هذا التقدم بعد تطهير السلسلة الجبلية المطلة على سوق الربوع، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

ومنذ ثلاثة أشهر وطريق "هيجة العبد" مقطوعاً من قبل المليشيات الانقلابية.

على ذات الصعيد.. سقط 9 من مليشيا الحوثي والمخلوع قتلى وجرحى في تجدد المعارك في عدد من المواقع في تعز.

وقالت مصادر محلية إن امرأة ارتقت شهيدة بالاضافة الى 2 مدنيين جراء استمرار القصف العشوائي على المدينة.

وجددت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها على الأحياء السكنية مساء اليوم بصورة عشوائية.

المصدر | الصحوة نت