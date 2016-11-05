مركز أبعاد يناقش سيناريوهات الحرب ومستقبل الانقلاب

أقام مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليوم السبت 5 نوفمبر بمدينة مأرب ندوة بعنوان "القوة والقبيلة والإنسان .. سيناريوهات الحرب ومستقبل الانقلاب".

وفي الندوة تحدث المتحدث باسم المجلس العسكري لمقاومة صنعاء عبد الله الشندقي عن دور القبيلة وخصوصا قبائل طوق صنعاء في استعادة الجمهورية والدولة وكذا ممارسات الأئمة على القبيلة٬ ودور القبائل أيضا في دخول الحوثيين صنعاء.

وقال الشندقي٬" إنه لم يكن للقبيلة دور في إدخال الحوثي إلى صنعاء بل ساهمت في تأخر دخول صنعاء من خلال المواجهات في دماج وحاشد وصمدت القبيلة في أرحب وعمران".

ولفت إلى أن الدولة العميقة ممثلة بالحرس الجمهوري هي من أدخل المليشيات إلى صنعاء.

وأوضح المتحدث باسم مقاومة صنعاء٬ أن جرائم المليشيات ولدت قناعة لدى قبائل طوق صنعاء بان الحل لدى الشرعية في تجييش القبيلة من أجل تحرير صنعاء.

من جانبه أكد الخبير العسكري العميد الركن محمد جسار اكد في ورقته التي قدمها؛ ان انتصارات الجيش الوطني في الميدان يرفع سقف العملية السياسية بالاتجاه الايجابي والا "فانها تلاقي عراقيل كبيرة في حال عدم وجود انتصارات عسكرية".

وقال جسار ان الحرب مع العصابات غير ثابته وليس لها انماط معينة، وان رئاسة هيئة الاركان كان لها دور كبير في اعادة بناء الجيش الوطني في الوقت الذي يخوض الجيش والمقاومة حرب التحرير.

ودعا العميد جسار الى حسم العملية العسكرية في تعز والسيطرة على المخا والوصول الى راس نقيل بن غيلان لتصبح الروضة وخشم البكرة والمطار تحت مرمى النيران.

وعن خارطة المبعوث الاممي الى اليمن اوضح بأن ماجاءت به الخارطة نسفت كل المرجعيات وبنودها تصب في انهاء العملية السياسية وتساهم بشكل واضح في استمرار الحرب.





وتحدث الصحفي والناشط الحقوقي عبد الله المنصوري عن انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح٬ وسرد احصائيات بجرائم المليشيات قامت برصدتها وتوثيقها منظمات حقوقية وانسانية محلية.





وقال المنصوري ان المليشيات قتلت ما يقارب (11244)، وجرحت (34620) من المدنيين بينما اختطفت (12261) وقامت بتعذيب (4698) توفي 60 منهم داخل السجون نتيجة التعذيب، موضحا بأن عدد نقاط الانقلابيين في الطرق الرابطة بين المحافظات بلغت 155 نقطة..

وعن انتهاكات المليشيات على المنشأت العامة أوضح المنصوري أن 5475 منشأة عامة تعرضت لاعتداءات مختلفة اما المنشأت والممتلكات الخاصة التي تعرضت لانتهاك بلغت 27744 منشأة خاصة.

إضافة إلى 22713 انتهاكا تعرضت لها المنازل بينها 444 منزل قامت المليشيات بتفجيرها، و 1637 دمرتها كليا بالقصف و الاستهداف المباشر .





واضاف المنصوري ان 1245 مرفق صحي تعرضت للاعتداء من قبل الحوثيين وحليفهم صالح إضافة 1661 مؤسسة تعليمية.

موضحا ان الغام المليشات خلال النصف الاول من العام 2016م قتلت وجرحت ما يقارب 445 مدنيا.