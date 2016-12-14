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في إطار تحركات غامضة.. وفد حوثي في موسكو بعد أسبوعين من زيارة بكين

الأربعاء 14 ديسمبر 2016 09:34 م الصحوة نت - متابعة خاصة
في إطار تحركات غامضة.. وفد حوثي في موسكو بعد أسبوعين من زيارة بكين صورة الوفد في روسيا

في إطار تحركات غامضة، أجرى وفد رفيع من جماعة  الحوثي اليوم الأربعاء، زيارة إلى موسكو.

 

 

وكان وفد حوثي آخر قد التقى قيادات في الحشد الشعبي في العراق مطلع الشهر الماضي.

 

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة التي أوردت الخبر، أن الوفد التقى اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

 

ونقلت القناة عن المتحدث باسم الحوثيين، القول، إن اللقاء مع بوغدانوف "كان مهماً ومثمراً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الوفد ذاته التقى في مسقط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أواخر نوفمبر الماضي،  ووقع على اتفاق ينصل على الالتزام بالهدنة واستئناف المشاورات.

 

ويتألف الوفد من المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي، محمد عبدالسلام، وعضوي الوفد التفاوضي حمزة الحوثي، ومهدي المشاط.

 

 وتكثف مليشيا الحوثي من تحركاتها خارجياً في محاولة لاستعطاف المجتمع الدولي والضغط على حلفائها للاعتراف بما يسمى حكومة "الانقاذ" التي اعلنها الانقلابيون مؤخراً.

 

كما تأتي هذه التحركات تزامناً مع ضغوط دولية للقبول بخارطة المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الذي قدمها نهاية سبتمبر الماضي.


*الصحوة نت | متابعة خاصة

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