قرارات جمهورية جديدة "نصها"

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 163) لسنة 2016م قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد ركن مسفر ناصر سيف الحارثي مديرا لدائرة التفتيش والرقابة بوزارة الدفاع.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 164) لسنة 2016م قضت المادة المادة الأولي منه بتعيين العقيد ركن علي صالح الكليبي مديرا لمدرسة المشاة بوزارة الدفاع ويرقى الى رتبة عميد.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 165 ) لسنة 2016م قضت المادة الأولي منه بتعيين العقيد علوي علي ناصر الحارثي قائدا للواء 19 مشاة ويرقى الى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية بتعيين العميد عبدالله سعيد صالح الاسلمي أركان اللوا 19 مشاه.

كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 161) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين قاسم حسين المشدلي عضواً في مجلس الشورى.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 162) لسنة 2016م قضت المادة الأولي منه بتعيين سالم بن محمد عبدالله العلهي عضواً في مجلس الشورى.

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.