مقتل وإصابة 9 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

لقي 4 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم وأصيب 5 آخرين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء.

واستشهد في المواجهات ذاتها أحد أفراد الجيش والمقاومة وأصيب 5 بالإضافة إلى استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين بقصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأحبطت قوات اللواء 22 ميكا، محاولات تسلل لعناصر مليشيا الحوثي والمخلوع مصحوباً بتغطية نارية كثيفه في محيط المكلكل و جوار مدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة، وأجبروهم الأبطال على التراجع والفرار بعد تكبيدهم خسائر فادحة.

وفي الاتجاه الشمالي الذي يتولاه اللواء 22 ميكا، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في معسكر الأمن المركزي وتبة سفتيل شرق المدينة و الحرير شرق شمال المدينة .

أما في الاتجاه الغربي بقيادة اللواء 17مشاه، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط هجوم عنيف لميليشيات الحوثي وصالح مصحوبا بقصف كثيف في محيط الدفاع الجوي شمال غرب المدينة. وجنوبا، تمكن اللواء 35 مدرع، من كسر هجوم عنيف لميليشيات الحوثي وصالح مصحوبا بقصف كثيف على منطقة الشرف بجبهة الصلو جنوب تعز .

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي والمخلوع في وادي الزبيرة بمنطقة قدس جنوب تعز ؛ مما أسفر عن إعطاب سيارة شاص للمليشيا على متنها رشاش 14.5

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت غارتين استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي والمخلوع في معسكر الإذاعة بالحوبان شرق المدينة.