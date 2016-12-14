نقابة جامعة صنعاء تلوح بالإضراب والحوثيون يهددون أعضائها بالسجن





قالت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء في لقاء موسع اليوم الأربعاء انه تدرس طلب أعضاء الهيئة بإعلان الإضراب الشامل وتعليق الدراسة في الجامعة.

وأشارت النقابة الى أنها تقلت تهديدات من قبل ما سمتها "سلطة الأمر الواقع" بالسجن لأعضائها في حال قررت النقابة الإضراب.

وقال أمين عام النقابة عبدالحميد البكري إنهم تلقوا تهديدات واضحة خلال لقاءهم برئيس جهاز الأمن القومي وكذا رئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد، واتهموهم بالعمالة للسعودية وإن تحركاتهم تأتي تنفيذاً لأجندة حزبية خارجية، حد قول البكري.

من جانبه قال عضو الهيئة الإدارية للنقابة عبدالله العزعزي، بأنهم سيتخذون القرار المناسب، مؤكداً على أن التهديدات لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وللشهر الرابع على التوالي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بدون مرتبات، رغم الايرادات الكبيرة للجامعة التي قد تغطي بشكل كافي نفقات الجامعة.

وكان قد اتهم مصدر اكاديمي المليشيات الانقلابية بالسطو على ايرادات الجامعة، مشيراً الى انه تم توريد مبالغ ضخمة من رسوم الطلاب بمختلف اشكاله، الا انه لا يوجد أي تفاصيل عن هذه المبالغ.

الصحوة نت | متابعة خاصة