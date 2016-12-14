الضالع: الجيش الوطني يسيطر على جبل " مرمق " ومقتل 6 من المليشيا الانقلابية

سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومه الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، على جبل "مرمق " غرب منطقة مريس شمال الضالع جنوب اليمن .

وأكدت مصادر ميدانية " أن أبطال الجيش والمقاومة شنوا هجوم مباغت على مواقع الميليشيات بالجبل، وتمكنوا من السيطرة علية بعد مواجهات عنيفة.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الميليشيات، إضافة إلى اغتنام الجيش الوطني أسلحة وذخائر بينها سلاح عيار (23)

وتكمن أهمية جبل "مرمق" في أنه يطل على قريتي "سون والرحبة" غرب مريس، ومواقع الجيش الوطني وسط البلدتين.

وفي سياق متصل نفذ مقاتلة للتحالف العربي، فجر اليوم غارة استهدفت دبابة لمليشيات الحوثي والمخلوع بالعرفاف جنوب دمت شمال المحافظة مما أدى الى احتراقها بالكامل حسب شهود العيان.