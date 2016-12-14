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استمرار عملية صرف مرتبات الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة

الأربعاء 14 ديسمبر 2016 06:21 م الصحوة نت _ متابعات
استمرار عملية صرف مرتبات الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة

تواصل لجان صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن في المنطقة العسكرية الثالثة عملية الصرف لليوم الثاني على التوالي في عدد من الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة.

ودشنت اللجان عملية صرف المرتبات يوم أمس بالمنطقة الثالثة وفق الآلية المرسومة.

وعبر ضباط ومنتسبوا القوات المسلحة في المنطقة الثالثة عن ارتياحهم لعملية صرف الرواتب ووجهوا كلمات الشكر والتقدير لفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح والحكومة الشرعية ورئاسة هيئة الأركان العامة على مايبذلونه من جهود كبيرة في رعاية وخدمة أبناء القوات المسلحة واعادة بناء مؤسسة الجيش الوطني.

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