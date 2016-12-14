تعز تحيي الذكرى الأولى لاستشهاد العقيد الركن السعودي السهيان والعقيد الإماراتي الكتبي

أحيت تنسيقية المقاومة الشعبية في محافظة تعز الذكرى الأولى لاستشهاد قائد القوات السعودية باليمن العقيد عبدالله السهيان والعقيد الاماراتي محمد الكتبي وفي الحفل الذي أقيم برعاية محافظ محافظة تعز الأستاذ علي المعمري.

و أكد قائد محور تعز اللواء خالد فاضل أن امتزاج الدم اليمني بدماء الأشقاء لن تنساها الأجيال في اليمن وتؤكد واحدية الهدف والمصير وعدالة القضية والوعي المشترك بالمخاطر المحدقة بالمنطقة.





وأشار فاضل إلى أن المرحلة التي نعيشها اليوم أبرزت مواقف مشرفة لدول التحالف العربي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والتي تجلت بتلبية نداء اليمنيين ومساندتنا على التخلص من عدوان المليشيا الانقلابية. وأضاف" كما أن الأخوة في التحالف العربي قد لبوا نداء الواجب وعملوا ولا زالوا جاهدين بكل ما لديهم من قوة على استعادة اليمن إلى حاضنته العربية وعلى استعادة أمنه واستقراره / فإننا كذلك نحمل نفس الحرص أيضا على الأمن والاستقرار لدول التحالف العربي وكما جمعنا الدفاع ضد العدو المشترك نتعشم أن يجمعنا البناء المشترك وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.





مؤكداً أن الانتصارات الكبيرة التي تتحقق في اليمن، تحيلنا إلى التضحيات التي قدمها أبطال الجيش الوطني مع رفاقهم من أبطال قوات التحالف العربي، في مختلف الجبهات وما كان لها أن تتم أو تتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي قدمها الأبطال الميامين من قوات الجيش الوطني والمقاومة الباسلة ومساندة قوات التحالف العربي على صعيد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اليمنية واستكمال دمج المقاومة بالجيش الوطني واستعادة القرار الاقتصادي والبدء في صرف رواتب موظفي الدولة وقطع شوط كبير في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وهي انتصارات كبيرة تحيلنا إلى التضحيات التي قدمها أبطال الجيش الوطني مع رفاقهم من أبطال قوات التحالف العربي.

وأكد اللواء فاضل أن اليمنيين لن ينسوا تلك التضحيات العظيمة للأشقاء في دول الخليج، حيث امتزج الدم اليمني بدم الأشقاء مُسطِّرين ملاحم خالدة، جسدت وحدة الأمة في مجابهة الأخطار التي تحدق بها، و قهرت عملاء إيران في اليمن من مليشيات الحوثي وصالح التي انقلبت على العملية السياسية و مارست كل أشكال التطرف والإرهاب .



