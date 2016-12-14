تعز: إصابة قيادي حوثي وثلاثة من مرافقيه في اشتباكات مع مسلحين قبليين

أصيب قيادي حوثي ميداني وأصيب آخرين من مرافقيه في اشتباكات مع مسلحين قبليين في عزله الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية ان "القيادي الحوثي أبو يونس المسئول على "نقطة الذكره" الفاصلة بين محافظتي تعز وإب أصيب مع ثلاثة آخرين في اشتباكات مع مسلحين قبليين دون أن يعرف سببها".

وبحسب المصادر "فإن القيادي الحوثي يعد المسئول الأمني لميلشيات الحوثي وإرسال حملات أمنية في مدينة القاعدة أو مديرية التعزية وتسبب بإثارة المشاكل بي المواطنين في تلك المواطنين".

وتتسبب ميلشيات الحوثي في إثارة مشاكل في عدد من المناطق التي تسيطر عليها نتيجة تدخلها المباشرة بالقوة في حل قضايا الناس ومشاكلهم في حين يرفضون تدخلهم.