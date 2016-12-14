إيران مشروعنا سيصل إلى اليمن والبحرين

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلام، «إن شعب البحرين سيحقق أمنيته، وسيسعد الشعب اليمني بعد هزيمة اعداء الاسلام، وسيتذوق سكان الموصل طعم الانتصار، وهذه جميعاً وعود إلهية».

وأضاف إلى أن مشروع الجمهورية الإيرانية سيمتد إلى البحرين واليمن والموصل، بعد سقوط مدينة حلب السورية في أيدي الفصائل الشيعية.

ووصف سلام الهجوم العسكري والذي أودى بعشرات المدنيين المحاصرين في المدينة بـ«الفتح المبين»، حسبما نقلت عنه وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.

وأضاف قائلا: ان الاعداء جاؤوا لاحتلال قلب العالم الاسلامي، لكن قدرات الامة الاسلامية من طهران الى شرق المتوسط كانت كبيرة، فاليوم الصواريخ الايرانية بامكانها تدمير اهداف العدو في اي منطقة وهذا مؤشر على القدرة الالهية.

وكان سلامي قد قال في مارس الماضي إن بلاده سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن.