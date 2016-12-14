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مصرع قيادي حوثي رفيع في حرض و23 آخرين

الأربعاء 14 ديسمبر 2016 04:51 م الصحوة نت - خاص
مصرع قيادي حوثي رفيع في حرض و23 آخرين


قتل قيادي في مليشيا الحوثي والمخلوع اليوم الأربعاء في حرض بمحافظة حجة.

 

وحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن القيادي/ الشيخ علي أحمد اسماعيل فلاح، المكنى "ابو رمزي"، قتل اليوم بغارة لمقاتلات التحالف.

 

وحسب المصادر فإن 23 آخرين سقطوا ما بين قتيل وجريح  في ذات الغارة التي استهدفت تجمعاً للمليشيات.

 

وأكدت المصادر تدمير عربة مصفحة وطقماً عسكرياً في ذات المنطقة.

 

 وتلقت مليشيات الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في جبهتي حرض وميدي خلال الأيام الماضية، سيما بعد دفعها بمئات المقاتلين الى الجبهة.


المصدر | الصحوة نت

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