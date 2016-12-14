الرئيسية / آخر الأخبار

22 جريحاً من قوات الجيش بجبهتي حرض وميدي يتوجهون الى السوادان لتلقي العلاج

الأربعاء 14 ديسمبر 2016 04:41 م الصحوة نت - خاص
22 جريحاً من قوات الجيش بجبهتي حرض وميدي يتوجهون الى السوادان لتلقي العلاج


غادرت دفعة جديدة من جرحى الجيش الوطني اليوم الأربعاء الى دولة السودان لتلقي العلاج.

 

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن 22 جريحاً من قوات الجيش المرابطة بجبهتي حرض وميدي اتجهوا اليوم الى السودان لتلقي العلاج اللازم.

 

وحسب المصدر، فإن هذه الدفعة تعد الثانية، بعد أن غادرت الدفعة الأولى لذات الدولة، في سبتمبر الماضي.

 

وغادر جرحى الجيش عبر مطار جازان، وسيتلقون العلاج  بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة و بالتعاون مع دولة السودان.

 

وكان قد أعلنت دولة السودان الشقيقة مطلع العام الحالي استقبالها جرحى الجيش والمقاومة دون أي قيود مشيرة بأن تلك الخطوة تأتي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

 

المصدر | الصحوة نت

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى