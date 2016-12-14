22 جريحاً من قوات الجيش بجبهتي حرض وميدي يتوجهون الى السوادان لتلقي العلاج





غادرت دفعة جديدة من جرحى الجيش الوطني اليوم الأربعاء الى دولة السودان لتلقي العلاج.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن 22 جريحاً من قوات الجيش المرابطة بجبهتي حرض وميدي اتجهوا اليوم الى السودان لتلقي العلاج اللازم.

وحسب المصدر، فإن هذه الدفعة تعد الثانية، بعد أن غادرت الدفعة الأولى لذات الدولة، في سبتمبر الماضي.

وغادر جرحى الجيش عبر مطار جازان، وسيتلقون العلاج بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة و بالتعاون مع دولة السودان.

وكان قد أعلنت دولة السودان الشقيقة مطلع العام الحالي استقبالها جرحى الجيش والمقاومة دون أي قيود مشيرة بأن تلك الخطوة تأتي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

المصدر | الصحوة نت