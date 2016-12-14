6 من أبناء إب ضحايا سفينة "العبري" بسقطرى بينهم 4 لا يزال مصيرهم مجهول (صور)

لا يزال مصير عدد من أبناء محافظة إب وسط اليمن مجهولا لليوم الثامن على التوالي ضمن ضحايا غرق سفينة"العبري" قرب سواحل سقطرى.





وأفادت مصادر متطابقة بأن ستة من أبناء محافظة إب كانوا ضمن ضحايا غرق سفينة العبري وقد تم انقاذ اثنين منهم فيما لا يزال مصير البقية مجهول حتى اللحظة.

المصادر قالت بأن الشاب محمود علي قايد خالد المجيدي 20 عام والمواطن "عبدالملك احمد حمود صالح الحميدي" من ذات المنطقة من أبناء منطقة شعب يافع بالسحول بمديرية ريف إب واثنين من أسرة آل عسقين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة بعد انقطاع الأخبار عنهم منذ الثلاثاء الماضي نتيجة حادثة غرق السفينة.





وبحسب تلك المصادر فإن المواطن "منيف أحمد حمود صالح الحميدي" من أبناء منطقة السحول بمديرية ريف إب، ومواطن آخر من أبناء مديرية بعدان من بين الناجين من حادثة غرق السفينة المنكوبة قبالة سواحل "سقطرى" بعد إنقاذهما من فرق إنقاذ تعمل ضمن القوات الدولية المرابطة في المحيط الهندي.





وقالت المصادر بأن المنكوبين يعملون في مجال "البناء" سافروا إلى مدينة المكلا بغرض السفر عبر الجو إلى "سقطرى" لكن إيقاف الرحلات الجوية وإغلاق مطار الريان اضطرهم إلى ركوب السفينة المنكوبة مطلع الأسبوع الماضي قبل أن تنقطع عنهم الأخبار مساء الثلاثاء.

وناشدت أسر المنكوبين التي تعيش حالة من الخوف والهلع السلطات الحكومية بالعمل على بذل الجهود للبحث عن المفقودين وإنقاذهم وإيصالهم إلى أهاليهم الذين لم يفقدوا الأمل حتى اللحظة.





وكانت السلطات اليمنية قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن فقدان الاتصال بطاقم سفينة بضائع على متنها (71) راكب انطلقت من سواحل المكلا شرقي اليمن باتجاه "سقطرى" وتعرضت للغرق على بعد (29)ميلا من ساحل سقطرى الغربي.





وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة اليمنية عن إنقاذ (35) مواطن فيما لا يزال مصير الباقين مجهولاً داعية دول التحالف العربي لمساعدتها في البحث عن المفقودين.





وشكلت الحكومة اليمنية لجنة للتحقيق في غرق السفينة المنكوبة وتشكيل غرف عمليات للمتابعة والبحث عن المفقودين فيما وجهت بصرف مبلغ مليون ريال لأسرة كل مفقود و500 ألف ريال للناجين.



















































