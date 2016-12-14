الملك سلمان: أمن اليمن من أمن المملكة وسنواجه كل من يدعو للتطرف





أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أمن اليمن من أمن المملكة ولا يوجد نية للتدخل في شؤونه الداخلية.

وقال الملك سلمان في كلمة له خلال افتتاح السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، تابعها موقع "الصحوة نت"، قال إن المملكة ستواجه كل من يدعو للتطرف أو الغلو في الدين، وسخرت وستسخر كافة إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين.

وأضاف: إن المملكة تدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية. كما أضاف أننا سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي.

وأشار الملك سلمان الى أن رؤية 2030 تهدف لتقديم سبل العيش الكريم للمواطنين، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية تعتمد على إعادة توزيع الموارد بشكل عادل.

وكان وزير الداخلية السعودي عادل الجبير قد دعا الى الكف عن التدخلات الايرانية بشؤون المنطقة، مؤكداً بأن العلاقات السعودية الايرانية ستكون طبيعية اذا ما توقفت ايران عن اذكاء الصراع في المنطقة.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً في اليمن منذ 26 مارس 2015 وذلك بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتحشد مليشيات الحوثي والمخلوع قواتها على الحدود مع المملكة بصورة مستمرة، فيما تواصل قصف المناطق الحدودية بصورايخ الكاتيوشا، بالإضافة الى الصواريخ البالستية.

وما بين الحين والآخر تتصدى القوات السعودية المشتركة للعديد من محاولات التسلل في الشريط الحدودي جنوب المملكة.

المصدر | الصحوة نت