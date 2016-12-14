نائب الرئيس يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح على ضرورة على مضاعفة الجهود للحفاظ على المنظومة الصحية التي تقدم خدماتها لكل محافظات الجمهورية حتى في المناطق التي يحتلها الانقلابيون وتُنفذ حملات التحصين وإرسال الأدوية والمعدات الطبية لكل مستشفيات الجمهورية باعتبار الحكومة الشرعية مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل اليمنيين.





جاء ذلك خلال لقائه مساء الثلاثاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم لمناقشة عدد من القضايا والمهام المرتبطة بالوزارة.





واستمع نائب رئيس الجمهورية إلى تقرير وزير الصحة عن الجهود التي تبذلها الوزارة بتنسيق ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة ومختلف المنظمات الداعمة في علاج الجرحى من ابطال الجيش والمقاومة وتأهيل الهيئات الطبية والمستشفيات الميدانية وإعادتها إلى الخدمة ودعمها بالكوادر الطبية والصعوبات التي تؤثر على سير العمل.

وبهذا الصدد.. أشاد نائب الرئيس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في معالجة جرحى أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ودعم الوضع الصحي بشكل عام في اليمن.

علي ذات الصعيد.. تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع نهب ايرادات المستشفيات في مختلف المناطق التي تسيطر عليها.

كما تقوم بحجز المواد الطبية والتحكم في توزيعها على المستشفيات.

وكان قد احتجزت المليشيات الانقلابية أمس الثلاثاء في مدينة اب شحنة طبية كانت في طريقها الى مركز غسيل الكلى بعدن.

وناشد القائمون على مركز غسيل الكلى بعدن بسرعة الافراج عن الشحنة الخاصة بالمركز، مشيرين الى أن مئات المرضى ينتظرون المصير المجهول اذا لم يتم الافراج عنها باقرب وقت.

*الصحوة نت - متابعة خاصة