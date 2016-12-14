ولد الشيخ يعد الحكومة اليمنية بتعديل خارطة الطريق

أكد مصدر رفيع أن الحكومة تلقت وعدا من مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإجراء تعديلات على صيغة خريطة الطريق حول المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، لتنسجم مع المرجعيات الثلاث.





وأشار المصدر في تصريح لـ(عكاظ) إلى أن الحكومة تنتظر عودة ولد الشيخ لتسلم الصيغة النهائية لخريطة الطريق ودراستها والتوافق حولها ومن ثم الاتفاق على موعد محدد للعودة إلى المشاورات.





ونفى المصدر صحة تعرض الحكومة اليمنية لضغوط دولية، مشيرا إلى أن لقاءات المسؤولين اليمنيين مع الأمريكيين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تجري في إطار التشاور، والجميع حريص على عودة المباحثات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة أن تكون المباحثات وسيلة لإنهاء الحرب لا تأجيلها.



