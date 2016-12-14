منظمة: الحوثيون جندوا 670 طفلاً لا تتجاوز اعمارهم 14عاماً دون علم اهاليهم

كشف تقرير صادر عن فريق الرصد الحقوقي بمحافظة ذمار (الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية)، عن قيام الحوثي وصالح ، بتجنيد 670 طفلاً أعمارهم لا تتجاوز 14 عاماً ضمن صفوفها في جبهات القتال.





وقالت المنظمة في تقرير لها إن المليشيات بمحافظة ذمار اتجهت نحو تجنيد الأطفال، والزج بهم في صفوف القتال بالجبهات المختلفة، في محاولة منها لسد العجز الحاصل في صفوفها، بعد أن فقدت أغلب عناصرها المسلحة.





وأنشأت المليشيات الانقلابية أربعة معسكرات خاصة بتجنيد الأطفال وتجميعهم وتدربيهم فيها، قبل إرسالهم إلى خوض المعارك في المحافظات المختلفة، أبرزها معسكر خاص بتجنيد الأطفال في منطقة آنس بمديرية "جبل الشرق" غرب محافظة ذمار.





وتشير المعلومات إلى أن أغلب الأطفال الذين تم تجنيدهم لقوا حتفهم، وأن الباقين بين جريح ومعاق، في حين أصيب آخرون بأمراض نفسية وعقلية بعد عودتهم من جبهات القتال المختلفة.





وأفاد التقرير الحقوقي " إن أغلب حالات تجنيد الأطفال بالمحافظة، لا يتم الإبلاغ عنها من قبل الأهالي الذين ذهب أولادهم إلى القتال من دون علمهم، وذلك بسبب التهديدات التي تلقوها من الحوثي بعدم الإبلاغ عن ذلك".



