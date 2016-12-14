إب: قتلى وجرحى بتدمير عربة للمليشيات بمنطقة العذارب في بعدان

قتل وجرح عدد من مليشيات الحوثي وصالح اثر استهداف عربة تابعة لهم في منطقة العذارب بمديرية بعدان شرق محافظة إب والمجاورة لجبهة حمك الحدودية بين محافظتي إب والضالع.





وقال مصدر ميداني بالجيش الوطني بجبهة حمك الواقعة بين محافظتي إب والضالع بأن الجيش تمكن من تدمير "عربة" تابعة لمليشيات الإنقلاب.





وأضاف المصدر بأن العربة "طقم" تابع لقائد اللواء 30 مدرع والمعين من قبل المليشيا تم استهدافه مساء أمس الثلاثاء.

وقال شهود عيان بأنهم شاهدوا تصاعد ألسنة اللهب من العربة عقب استهدافها بمدفعية الجيش الوطني والمسنود برجال المقاومة بجبهة حمك.





وقالت المصادر بأن عدد من المليشيات سقطوا قتلى وجرحى لكنها لم تحدد عددهم.





وتشهد جبهة حمك مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيات منذ أغسطس من العام الماضي وزادت حدة تلك المواجهات خلال الأيام والأسابيع الماضية.