ذمار: حملات واسعة لإزالة شعارات الحوثيين في مديرية الحداء

تشهد عدد من المناطق والقرى في مديرية الحداء شرقي محافظة ذمار وسط اليمن حملات واسعة لإزالة شعارات جماعة منذ مساء أمس الاول.









وأكدت المصادر ل" آزال أونلاين" أن الأهالي في عدد من قرى وعزل مديرية الحداء بينها عزلة عبيدة وبني بخيت والنصرة بمديرية الحداء قاموا بإزالة الشعارت الطائفية التابعة لجماعة الحوثي من على جدران المنازل والمباني العامة.





يأتي هذا التطور اللافت بعد سلسلة من التجاوزات والجرائم والانتهاكات المستمرة ضد أبناء الحداء من قبل الحوثيين؛ حيث تزايدت اعتداءات المليشيات على مواطني مديرية الحداء بشكل كبير في الأسابيع والأيام القليلة الماضية؛ كان آخرها مقتل الطالب مشعل محمد الشعوة ( 12 عام ) طالب في احدى مدارس المديرية على يد أحد مسلحي الحوثي أثناء اقتحام عدد من مسلحي الحوثي لمدرسة المحفد في الحداء وإطلاقهم النار عشوائيا في الهواء بسبب رفض الطلاب ترديد الصرخة في يوم الاحتفاء بالمولد النبوي ما أدى إلى مقتل الطالب الشعوة.





وكانت قد تحدثت مصادر محلية ل "آزال أونلاين" أن الشيخ محمد الكليبي أحد أبرز مشايخ الحداء دعا أبناء المديرية الى توحيد الصفوف في وجه هذه الفئة الباغية؛ متوعدا قتلة الطالب مشعل الشعوة بانهم لن يفلتوا من العقاب.





وقد رفضت أسرة الطفل القتيل استلام الجثة إلا بعد حضور النيابة وتسليم القتلة المعروفين بالاسم في حين اندلعت اشتباكات بين عناصر المليشيات ومسلحين قبليين يتبعون الشيخ محمد الكليبي بعد جريمة قتل الطفل مشعل ما أدى إلى طرد المليشيات من المنطقة.









وتقوم المليشيات بتنفيذ حملات اختطافات ضد أبناء المديرية والتي كان آخرها اختطاف المواطنين " صالح حسين منصور المحجري " يوم الاثنين الماضي واقتياده إلى جهة مجهولة.





كما حمل أهالي المختطفين المليشيات المسئولية الكاملة، عما قد يتعرض له أبنائهم، ومسؤلية الاختطافات التعسفية التي تشهدها المحافظة ضد المواطنيين الأبرياء بشكل متزايد يوما بعد آخر.





وكانت قبيلة الحداء أصدرت بيان باسم مشايخها بعد إستشهاد الطفل مشعل الشعوة اتهمت فيه جماعة الحوثي بالسعي لإعادة القبيلة إلى دائرة الثأرات والحروب الداخلية.