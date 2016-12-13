نقابة المعلمين تطالب بوضع حد لمعاناة معلمي تعز وتهدد بالإضراب





طالبت نقابة المعلمين في تعز الحكومة الشرعية بمعالجة أوضاع معلمي تعز بصورة عاجلة، ووضع حد للمعانة التي يعيشونها.





واعلنت النقابة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، حصلت "الصحوة نت" على نسخة منه، اعلنت عن تدشين فعاليات احتجاجية من مطلع الأسبوع القادم، وذلك نظراً لتوقف مرتبات معلمي المحافظة.





ووجهت النقابة نداء استغاثة للحكومة، مشيرة الى ان جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية استلمت مرتبات سبتمبر واكتوبر وكذا بعض المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون، فيما معلمو تعز لم يستملوا منذ أربعة أشهر.





وأدانت النقابة هذه الاعمال التي تستهدف المعلمين وابنائهم وأسرهم واقواتهم وإحتياجاتهم الضرورية من قبل الانقلابيين الذين نهبوا البنك المركزي بصنعاء وسيطروا واستحوذوا على مقدرات البلد.

ورفضت المليشيات الانقلابية صرف مرتبات المعلمين بالمحافظة للأشهر الماضية، فيما صرفت عبر لجان لمناطق محددة بتعز وتحت اشرافها.

ودعت النقابة الى تعليق الشارات الحمراء منذ مطلع الأسبوع القادم، وصولاً الى الاضراب الجزئي ومن ثم الاضراب الكامل اذا لم يتم صرف المرتبات.

المصدر| الصحوة نت