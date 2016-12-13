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توجيهات حكومية عاجلة بصرف مرتبات الدبلوماسيين في كافة السفارات اليمنية

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 11:02 م الصحوة نت - متابعة خاصة
توجيهات حكومية عاجلة بصرف مرتبات الدبلوماسيين في كافة السفارات اليمنية


وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بصورة عاجلة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي بصرف مرتبات فصل كامل للدبلوماسيين للفترة من يوليو- سبتمبر 2016م، والموظفين المحليين والملحقيات في سفارات اليمن حول العالم.

 

 وحسب وكالة "الأنباء اليمنية سبأ" فقد وجه  رئيس الوزراء ايضا بصرف مرتبات شهر اكتوبر للمعينين مؤخرا في سفارات وملحقيات اليمن بالخارج وبدل انتقال، وذلك من الايرادات القنصلية.

 

وكان قد توقفت مستحقات أغلب البعثات الدبلوماسية اليمنية في مختلف السفارات حول العالم.

 

 وأصدر مؤخراً الرئيس عبدربه منصور هادي حزمة قرارات شملت تعيينات في السلك الدبلوماسي في مختلف سفارتنا في الخارج.


*الصحوة نت - متابعة خاصة

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