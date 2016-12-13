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مقتل 7 من المليشيات الانقلابية والتحالف يجدد دعمه لتحرير تعز

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 08:43 م الصحوة نت _ متابعات
مقتل 7 من المليشيات الانقلابية والتحالف يجدد دعمه لتحرير تعز

قُتل سبعة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 13 آخرون اليوم الثلاثاء في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بالإضافة إلى قصف طيران التحالف بمحافظة تعز.

وأكد مصدر في المقاومة أن المواجهات خلفت أيضا استشهاد أحد أفراد الجيش والمقاومة وإصابة خمسة آخرين عندما تمكنوا من كسر هجوم للمليشيات في محيط معسكر التشريفات مستشفى الكندي ومحيط كلية الطب شرق المدينة واجبروهم على الفرار بعد تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح.

في سياق متصل، ألقى طيران التحالف منشورات فوق مناطق البطنة والظهرة وطريق الشرمان ماوية والجندية والحوبان وخدير شرق تعز جدد فيها دعوته للمواطنين بالوقوف والتكاتف مع الجيش الوطني والمقاومة والمساهمة في طرد المليشيات . وجاء مكتوبا في إحدى هذه المنشورات" ياهل تعز الابية إن وقوفكم وتكاتفكم مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيساهم بطرد ماتبقى من المليشيات الحوثية التي تريد الانتقام من اهل تعز وتمنع دخول المساعدات والاعانات عنكم".


وفي منشورات أخرى يخاطب أبناء تعز قائلا" الى أبناء تعز الشجعان ..معا يد بيد لنصرة اليمن ، ودحر الطغيان الحوثي.. تعز قلعة الصمود ستنتصر". من جهة أخرى، أصيب مدنيان جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات الانقلابية. 

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