لأول مرة في تاريخ المديرية.. قوات أمنية تنتشر في متون الجوف





انتشرت وحدات أمنية في عدد من المناطق المحررة في محافظة الجوف، وذلك ضمن خطة أمنية لتأمين المناطق المحررة.

وتسعى قوات الجيش والأمن الى ترسيخ الأمن والإستقرار وتأمين كافة الخطوط الرابطة بين مديريات الجوف.

وبهذا الصدد.. قال مدير أمن محافظة الجوف العميد علي محمد شطيف، إن الحملة تأتي ضمن الخطة الأمنية المرسومة بهدف ترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد شطيف في تصريح "للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" أنه تم إنشاء قرابة 30 نقطة وموقع أمني في مختلف مديريات المحافظة.

وأشار شطيف الى أن من بين المديريات التي انتشرت فيها القوات الأمنية، مديرية المتون التي تتواجد فيها الأجهزة الأمنية لأول مرة في تاريخ المديرية.

وكانت قوات الجيش والمقاومة في الجوف قد تمكنت من ضبط عصابة تخريبية على طريق "الرويك الحزم".

وتأتي هذه الخطوات الأمنية ضمن خطة أمنية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وحمايتها من أي اختراقات.

وتسيطر قوات الجيش والمقاومة على أغلب مناطق ومديريات محافظة الجوف.





*الصحوة نت - متابعة خاصة



