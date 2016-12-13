إب: المليشيات تضع إكليل الزهور في ذكرى حادث المركز الثقافي وتهمل علاج الطفل محمد

عامان على التمام والكمال ولا يزال الطفل محمد بشير عقلان يعاني الآلام والإهمال من قبل سلطات الإنقلابيين منذ اصابته في تفجير المركز الثقافي بمحافظة إب وسط اليمن الخاضعة لسيطرة المليشيات.

مصادر مقربة من أسرة الطفل أكدت بأنه يعاني من تبعات الإصابة والتي جعلته طريح الفراش في ظل اهمال غير مسبوق من السلطات المحلية بمحافظة إب والمعينة من قبل مليشيا الإنقلاب.

ويوم أمس صادفت الذكرى السنوية الثانية لتفجير المركز الثقافي بمدينة إب والتي كانت في 12 من شهر ربيع الأول 1436هـ والتي راح ضحيتها 31 شهيد و48 جريح بتفجير تشير أصابع الإتهام فيه لوقوف المليشيات وراءه.





وشكلت السلطات المحلية بمحافظة إب لجنة للتحقيق في الجريمة لكن تلك اللجنة لم تعمل أو يجد الشارع أي نتيجة.

وسبق وأت وعدت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب والخاضعة لسيطرة الحوثيين بالتحقيق في الجريمة وكشف نتائجها للرأي العام المحلي والدولي فيما لم ينفذ شيء.

ويوم أمس زار المحافظ المعين من قبل الحوثيين بإب عبدالواحد صلاح ومعه قيادات حوثية المركز الثقافي بإب ليضعوا إكليل من الزهور في مكان حدوث الجريمة الإرهابية بينما لم يكلفوا أنفسهم عناء زيارة الجرحى وتفقد أسرهم.

وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني عادل عمر معلقا على معاناة الطفل الجريح: "عامان من معاناة الطفل محمد بشير الذي ساقوه من كرسي المدرسة الى صالة المركز الثقافي لينجوا من الموت ويصبح اسير الفراش يصارع انات المرض".

وأضاف عمر بالقول: "يظهرون اليوم ليضعوا الزهور في مكان الجريمة ويعلنوا عن منح اسر الشهداء قطمتين رز وسكر ودبة زيت ويتجاهلون معاناة من نجى من الموت حاملا جراحه وانات اوجاعه".

ويرقد الطفل محمد بشير عقلان في أحد مستشفيات الهند وحصل على مساعدات من فاعلي خير مكنته من السفر لكنه لم يستطع اجراء العمليات الجراحية التي يمكن أن تنقذ حياته من المعاناة التي ترافقه منذ احتفال المليشيات الإنقلابية بالمولد النبوي الشريف قبل عامين.

وبحسب مصدر قريب من الطفل تصل كلفة العملية إلى 6500 دولار فضلا عن تكاليف العلاج والرقود والعلاج الطبيعي وتكاليف أخرى لعملية في العين.