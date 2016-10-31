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مستشار رئيس الجمهورية: الخطة الجديدة تشرعن الانقلاب

الأثنين 31 أكتوبر 2016 10:39 ص
مستشار رئيس الجمهورية: الخطة الجديدة تشرعن الانقلاب

انتقد مستشار الرئيس اليمني محمد عبدالله اليدومي، خطة السلام الجديدة التي عرضها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشدد اليدومي في تصريحات إلى «عكاظ» على أن أي مبادرة سلام جديدة لابد أن تتضمن المرجعيات الثلاث لحل الأزمة (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).

وقال إن الموقف النزيه والمحايد يحتم وضع خطة تؤدي إلى سلام شامل واستقرار في اليمن، لكن المبادرة الأخيرة التي تقدم بها ولد الشيخ لم تكن كذلك، إذ تنتزع الشرعية من الحكومة اليمنية وتسلمها للانقلابيين، أي أنها مبادرة تقوم على إضفاء الشرعية على من قام بالانقلاب.

واتهم المستشار الانقلابيين بأنهم غير معنيين بالسلام في اليمن وهو ما كشف عنه تصعيدهم العسكري وقصفهم الصاروخي لمكة المكرمة أخيرا، لافتا إلى أن هناك أطرافا دولية تغض الطرف عن الانتهاكات الإنسانية التي يقوم بها الانقلابيون داخل اليمن وخارجه.

وأكد أن ميليشيات الحوثي والمخلوع لن يتوقفوا عن الصعيد العسكري، خصوصا أن الحوثيين لا يهتمون لحرمة المساجد والمقدسات، ودعا اليدومي الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى إدراك حجم المخطط الذي ينفذه الانقلابيون نيابة عن إيران والذي لن يتوقف على اليمن وحسب، بل إنه مخطط يستهدف الجميع.


* نقلا عن صحيفة عكاظ

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