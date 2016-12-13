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ابن دغر: الحكومة تسعى لرفع مستوى الخدمات الصحية في المناطق المحررة

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 06:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
ابن دغر: الحكومة تسعى لرفع مستوى الخدمات الصحية في المناطق المحررة


أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة تسعى دائما إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات المحررة.

 

وأشاد بن دغر بالجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي ممثلا في مكتب الصحة ووزارة الصحة العامة والسكان في مدينة عدن لما تشهده المحافظة من إقبال كبير من قبل المواطنين خاصة بعد الحرب العبثية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى الذين يحتاجون لعناية طبية فائقة.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مدير عام المركز الدكتور أوسان محمد ناصر، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

 وتجري الحكومة العديد من اللقاءات في العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على الأوضاع الميدانية في مختلف المحافظات وذلك ضمن خطة الحكومة لتطبيع الأوضاع في  المناطق المحررة.

 

 *الصحوة نت - متابعة خاصة

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