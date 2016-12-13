أمن مأرب يكشف تفاصيل جديدة حول الخلية المضبوطة





أكد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العقيد عبدالغني شعلان إن الخلية الارهابية التي تم ضبطها يوم أمس بمدينة مأرب مرتبطة بالخلايا التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية.

وكان قد القت القوات الأمنية القبض أمس الاثنين على خلية حاولت استهداف تجمعاً للجنود أمام القصر الجمهوري بمأرب.

العقيد شعلان وفي تصريح "للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" قال إن الأجهزة الأمنية ضبطت وثائق وأجهزة اتصالات كانت بحوزة الخلية المضبوطة.

وأضاف: سنكون شوكة في حلق كل من يحارب المواطن ويسعى لتخريب الوطن ويسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد شعلان في سياق تصريحه، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من الخلايا الارهابية والعناصر التخريبية المتخصصة في زرع العبوات والمتفجرات وخلايا وعناصر تعمل في تجارة وتهريب الحشيش والمخدرات تعتمد عليها العصابات التخريبية لتمويل جرائمها ومخططاتها.

وأشار شعلان الى ان الأجهزة الأمنية بمأرب ستواصل بذل المزيد من التحري والضبط الأمني، وستكون صمام أمان أمام كل محاولات الانقلابيين.

وكثفت الأجهزة الأمنية في مأرب من انتشارها وضبطت العديد من الخلايا التي تحاول زعزعة أمن واستقرار مأرب.

والقت القوات الأمنية الأحد الضبط على شحنة اتصالات وأجهزة الكترونية بينها معدات طائرات استطلاع وقطع غيار صواريخ حرارية.

*الصحوة نت - متابعة خاصة