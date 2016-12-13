إب: مليشيا الحوثي وصالح تنفذ حملة اختطافات جديدة

نفذت مليشيات الحوثي وصالح حملة اختطافات جديدة استهدفت مواطنين من أبناء محافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات خطفت عدد من المواطنين في منطقة شبان بعزلة المكتب بمديرية جبلة جنوب مدينة إب.

وقالت المصادر إن المليشيات الإنقلابية خطفت الأستاذ هاشم الطويل وشقيقه توفيق الطويل يوم أمس واللذان كانا في متجرهما المتواضع في سوق شبان وما تزال تبحث عن آخرين دون إبداء الأسباب، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وفي قرية المقادمة بمنطقة شبان خطفت المليشيات توفيق ثابت وهو شيخ رقية شرعية بمنطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب.

وتحدثت المصادر عن مساعدات ووشايات يقدمها عدد من متحوثي منطقتي شبان والمقادمة للقيادي الحوثي أبو بشير جميل الوادي مشرف المليشيات بمديرية السياني والذي يقود جرائم الإختطافات والإخفاء القسري بالمديرية وعدد من القرى والعزل بمديرية جبلة.

المصادر محلية أكدت بأن المتحوث مهيوب الجابري من أهالي قرية "المقادمة " والمتحوثين "ماجد شرف” و”ياسر الاموي” عضو مجلس محلي و”ماهر الكامل” من منطقة السرايم هم من يسهلون مهام المليشيات خصوصا عمليات الإختطافات التي يتعرض لها الأهالي.

وحمل أهالي منطقة شبان القيادات المتحوثة مسؤولية ما يتعرض له أبناء المنطقة والمناطق المحيطة بها من انتهاكات واختطافات من قبل المليشيات.

وفي مديرية السدة شرق محافظة إب خطفت المليشيات المواطن سلطان الجوفي واقتادته لجهة مجهولة.

وفي مديرية يريم شمال مدينة إب كشف أهالي المواطن نعمان ناجي الأقرع عن اختطافه من قبل المليشيات بعد اختفائه المفاجيء منذ أسبوع.

مصادر مقربة من أسرة الأقرع قالت بأن "نعمان ناجي" اختفي منذ الثلاثاء الماضي ولم يعرف مصيره لأيام لتكتشف أسرته بأنه مختطف لدى المليشيات.

وتشهد محافظة إب انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي وصالح منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م.