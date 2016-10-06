واشنطن: صاروخ إيراني استهدف السفينة الإماراتية باليمن

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على السفينة الإماراتية، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول هو صاروخ إيراني.

وحسب موقع أخبار البحرية الأمريكية ونقله إلى العربية "يمن مونيتور" فإن مدمرات الصواريخ الموجهة يو اس اس نيتشة (دي دي جي 94)، يو اس اس ميسون (دي دي جي 87) تحركت إلى باب المندب لدرء خطر الصواريخ الإيرانية الموجهة.

ونفت إيران أن يكون الصاروخ من صناعتها، في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، ونقلت وكالة فارس: "أفادت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية ان قاسمي رفض تصريحات مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية اوردته بعض وسائل الاعلام الاميركية زعم فيها بان الصاروخ الذي دمرت به قوات الحوثيين السفينة الحربية الاماراتية هو من صنع ايران" ، ودخل الخدمة في القوات المسلحة الإيرانية في عام 1991. وفي مواصفاته: "يبلغ مدى هذا الصاروخ 120 كم، وطوله 6.38 م حيث ان 1.24م يتعلق بطول المحرك الابتدائي للصاروخ، فيما يبلغ وزنه 715كلغم، منها 150كلغم يتعلق بوزن الرأس الحربي الخارق شبه المدرع ويمكنه التحليق بسرعة تقدر بنحو 0.9 ماخ". ولا فرق بينه وبين الصاروخ الصيني سوى بنقص طفيف في حجم المادة المتفجرة، حيث تقدر بـ"165" كغم في الصاروخ الصيني. ويطلق صاروخ نور من على منصات متنقلة ويتم توجيه هذا الصاروخ بطريقتين "تلفزيزنية" و"رادارية".

وسبق أن استخدمه تنظيم حزب الله اللبناني في حرب 2006 مع "إسرائيل" باستهداف المدمرة "ساعر" ورغم تقارير إيرانية تنفي ذلك إلا انه وبعد عشر سنوات زعمت وكالة "تسنيم" شهر أغسطس هذا العام إن الصاروخ المستخدم هو نوع "كوثر" بمدى (20كم)، كرد على تقرير إسرائيلي يؤكد أن حزب الله استخدم صاروخ "نور" في قصف المدمرة "الصهيونية" وكانت الصين قد نفت في 2006م، أن يكون تنظيم حزب الله قد استخدم (C802)، مؤكدة أنه صاروخ إيراني مشابه له وسمت صاروخ (نور) باسمه.

وسبق أن أطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية ومعسكرات المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مأرب والجوف بصواريخ تحمل أسماء (زلزال 3و2) و (القاهر-1) وهي صواريخ تحمل نفس الأسماء والأشكال والمواد لصواريخ إيرانية، عدا أن قاهر-1 يشبه صواريخ فجر2 الإيرانية؛ وصاروخ الصمود هو نفسه صاروخ بالستي من نوع عقاب.