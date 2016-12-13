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إتلاف كميات ضخمة من الألغام والمتفجرات في ميدي

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 02:24 م الصحوة نت | خاص
إتلاف كميات ضخمة من الألغام والمتفجرات في ميدي


أتلفت المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الثلاثاء كميات ضخمة من المتفجرات والألغام في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

 

وعلمت "الصحوة نت " من مصدر عسكري أن فرق هندسية وبالتعاون مع فريق الألغام السعودي، اتلفت اليوم  750 لغماً أرضياً بمختلف أحجامهم.

 

وعثرت قوات الجيش والمقاومة على مئات الألغام في المواقع المحررة في جبهتي حرض وميدي.

 

وأشار المصدر  العسكري في سياق حديثه لـ" الصحوة نت" الى أن هذه هي الدفعة الثالثة التي تم إتلافها، وهي أكبر كمية تم العثور عليها مؤخراً.

 

وأكد المصدر أن معظم الألغام زراعة محلية على يد خبراء من الحوثيين وقوات المخلوع، فيما جزء آخر صناعة ايرانية.

 

وقال ان الفرق الهندسية لا تزال تتعامل مع عشرات الحقول من الألغام في جبهتي حرض وميدي وعملية المسح لا تزال مستمرة نظراً للكمية الكبيرة التي زرعتها المليشيات الانقلابية.

 

وتمكنت فرق هندسية تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من تفكيك حقول الغام وعبوات ناسفة زرعتها المليشيات الانقلابية قبل أن تُجبر على الفرار.

 

وتعد عملية زرع الألغام من العمليات الرئيسية في مختلف حروب الحوثيين منذ أعوام.

 

وراح الآلاف من المدنيين والعسكريين ضحايا لهذه الألغام في مختلف المحافظات اليمنية، بما فيهم نساء وأطفال.

 

وتعد عملية تصنيع الألغام الفردية من الصناعات المحرمة دولياً، لما لها من أضرار بصورة أولية على حياة المدنيين، سيما بعد الحروب.

 المصدر| الصحوة نت


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