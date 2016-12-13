الحوثي يوجه بإتلاف كتاب التربية الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي "الأسباب"





في تطور خطير.. كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن وزير التربية في حكومة الانقلابيين وجه بإتلاف كتاب التربية الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي.

ونقل موقع "المصدر اونلاين" عن مصادر خاصة، أن إن يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين، والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة التي شكلها الإنقلابيون مؤخراً، وجه بإتلاف كتاب التربية الإسلامية داخل مطابع الكتاب المدرسي.

المصادر أشارت الى أن هذا التوجيه جاء بعد أن راجع الوزير الكتاب ووجد فيه صورة توضيحية لطفلة تصلي وهي ضامة يديها وليست مسربلة، واعتبر هذه الرسمة تخدم ما أسماه التوجه الوهابي.

وعقب تعيين يحيى الحوثي وزيراً في حكومة الإنقلابيين شكل لجنة لإعادة صياغة المناهج التربوية، سيما مواد التربية الإسلامية والتاريخ.

ويحاول الحوثي تغيير المنهج الدراسي بما يتوافق مع أفكار وتوجهات الحركة الحوثية.

ويسعى الحوثيون أيضاً إلى تكريس المناهج الدراسية لنشر الأفكار الطائفية والمذهبية لجماعة الحوثي، وطمس الحقائق التاريخية المتعلقة بثورة ٢٦ سبتمبر والجرائم التي ارتكبها الحكم الإمامي ضد اليمنيين.

ومنذ أعوام والحوثيون يدرسون مناهج دراسية خاصة بهم، في مدارس صعدة والمواقع التي كانت تخضع لسيطرة كلية لهم.

وبتواطئ من حليفهم المخلوع تحاول مليشيا الحوثي الى تعميم المنهج الخاص بهم في مختلف مدارس المحافظات التي تخضع حالياً لسيطرتهم.





ويُقحم الحوثيون العملية التربية في معركتهم ضد الشعب لحرف مسارها التعليمي والتربوي، بما يخدم أجندة الجماعة المحلية والإقليمية.

يشار الى أن وزير التربية في حكومة الانقلاب عقب تعيينه وجه باستبدال عدد من مدرسات امانة العاصمة بكادر من صعدة، سيما بعد محاولة بعض معلمي العاصمة الإضراب مطلع الأسبوع الفائت.

*الصحوة نت - متابعة خاصة