المحويت: المليشيات تختطف عشرة مواطنين من مديرية بني سعد

قامت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح باختطاف عشرة مواطنين من أبناء مديرية بني سعد محافظة المحويت غرب اليمن.





وأكدت مصادر محلية للمركز الاعلامي لإقليم تهامة أن المليشيات بمحافظة المحويت تواصل حملة اختطافات واسعة طالت المناهضين لها في مختلف مناطق المحافظة.





وذكرت المصادر أن المليشيات اختطفت المواطنين من قراهم بدون أي مبررات واقتادتهم إلى السجن المركزي بالمحافظة بتهم واهية.





وأكدت المصادر ان السجن المركزي بالمحافظة ممتلئ بسجناء مناهضين للإنقلاب

إضافة إلى معتقلات سرية يتعرض المختطفين فيها لأبشع أساليب التعذيب.





أسماء الممختطفين مؤخرا في مديرية بني سعد..

1- عبده احمد ابراهيم

2- احمد ابو الغيث

3- حسن مطير

4- عبده عبده محمد حسين

5- احمد يوسف حسين

6- احمد محمد محسن حسن

7- احمد عمر علي قاسم

8- محمد شوعي علي

9_عبدالسلام بلغيث عبده حسن

10- محمود ابراهيم محمد القادري



