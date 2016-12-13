نادي القضاة يرفع الإضراب.. ولا نتائج

بعد اسابيع من الاضراب الجزئي في عدد من المحاكم... أعلن نادي قضاة اليمن في صنعاء رفع الإضراب الذي كان قد بدأه في الرابع من الشهر الحالي.

قرار نادي قضاة اليمن برفع الإضراب جاء عقب اجتماع مشترك عقده النادي مع مجلس القضاء الاعلى الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وفي بيان صادر عن نادي القضاة قال إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات أهمها موضوع الاعتداءات وآلية الحماية الواجب اتباعها وموضوع المرتبات والتسويات والترقيات، وانتهى بعدد من القرارات دون الإشارة لها.

واشار النادي الى إن الإضراب جاء للضغط على مجلس القضاء الأعلى الذي تخلف مناقشة الضمانات القانونية للقضاة نتيجة تزايد الإنتهاكات.

وسبق للنادي وأن طالب مجلس القضاء الأعلى المشكل من الحوثيين بإدراج هذه القضية ضمن جدول اجتماعاتهم لكنه لم يستجيب لتلك المطالب.

وكان قد قرر تعليق عمل القضاة في جميع المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في الرابع من شهر نوفمبر الحالي احتجاجا على صمت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المعين من الحوثيين تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها القضاة.

وتسيطر مليشيا الحوثي والمخلوع على كافة مؤسسات الدولة بما في القضاء وتفرض عليهم كل الاملاءات التي تريدها.

*الصحوة نت - متابعة خاصة