الرئيس هادي يرفض مقترحاً للمبعوث الأممي بتوقيع اتفاق مبادئ مع الانقلابيين

أكد مصدر سياسي مطلع في اليمن عن رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مقترحاً تقدم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – خلال لقائه بالرئيس اليمني مؤخراً في عدن.





وقال المصدر أن المقترح الذي تقدم به ولد الشيخ يتضمن توقيع اتفاق مبادئ بين الحكومة والانقلابيين يكون بمنزلة أرضية لاستئناف مشاورات السلام الهادفة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، فيما أكد وزير يمني أن الميليشيات الانقلابية ما زالت ترفض السلام وتفرض الحرب على أبناء الشعب اليمني.





وأكد المصدر ل"الخليج" أن رفض هادي للمقترح كان لاعتبارات تتعلق بكون الجولتين الأولى والثانية من المشاورات التي عقدت في «جنيف» برعاية الأمم المتحدة خلصت إلى اتفاق على تفاهمات بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين، لكن الأخيرين تنصلوا من الاتفاق الذي حدد بوضوح المرجعيات الأساسية للحل السياسي للأزمة اليمنية.





وأشار المصدر إلى أن هناك قناعة ترسخت لدى الرئاسة اليمنية وحكومتها بأن إنهاء الانقلاب على الشرعية بواسطة السياسة مع الانقلابيين لم يعد يجدي؛ كونهم لا يضمرون أي نوايا للدفع بتسوية سياسية توافقية ترتكز على المرجعيات المحددة والمتمثلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية بدعم من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات اتجهت إلى الخيار الاضطراري والمتمثل في فرض تغيير مؤثر في المعادلة العسكرية على الأرض وتحقيق الحسم؛ لإجبار الانقلابيين على الرضوخ للسلام.



