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البيضاء: المقاومة تستعيد السيطرة على موقع استراتيجي بعد ساعات من سيطرة المليشيات عليه

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 01:09 ص الصحوة نت - البيضاء
البيضاء: المقاومة تستعيد السيطرة على موقع استراتيجي بعد ساعات من سيطرة المليشيات عليه جبل كساد

استعادت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء السيطرة على جبل كساد الاستراتيجي بعد ساعات من احتلاله من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.


وأكد مصد محلي أن أبطال المقاومة بجبهة ال حميقان وبمساندة طيران التحالف استعادوا السيطرة على الجبل كساد الاستراتيجي وسط مصرع العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع بينهم قيادات.                                                


ووزعت المقاومة الشعبية صور لبعض جثث الانقلابيين الذين لقوا مصرعهم اثناء محاولتهم احتلال جبل كساد الاستراتيجي بمديرية الزاهر ال حميقان محافظة البيضاء.

 

وشن طيران التحالف عدة غارات على مواقع المليشيات في جبل كساد وأوقع فيهم خسائر في الأرواح والعتاد.



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