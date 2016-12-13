الكشف عن شركة طيران خاصة في اليمن تدشن عملها مطلع 2017





قالت مصادر رسمية عن موافقة الحكومة اليمنية الشرعية على إنشاء شركة طيران جديدة، بعد توقف الخطوط العربية والدولية عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر/ أيلول 2014، وأيضا لكسر احتكار الخطوط الجوية اليمنية لرحلات الطيران.





المصادر كشفت لـ"العربي الجديد" إن الشركة الجديدة تحمل اسم "خطوط الملكة بلقيس للطيران" ومملوكة لمستثمر وطني، دون الكشف عن اسمه، ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلاتها في صيف 2017، وستعمل على تأمين رحلات بكلفة مخفضة.

وكان قد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، الاثنين، بالنظر في شكاوى المواطنين الخاصة باسعار تذاكر شركة الخطوط الجوية اليمنية، ومعالجة اوضاع الشركة وتوسيع نشاطها بما يعزز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة امامها.

وكلف رئيس الوزراء، لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزيري الادارة المحلية والاشغال العامة والطرق، للاطلاع على اوضاع الخطوط الجوية اليمنية، والنظر في شكاوي المواطنين الخاصة باسعار التذاكر، على ان تقدم تقريرها الى رئيس الوزراء في فترة اقصاها اسبوعان.

وتحتكر شركة الخطوط الجوية اليمنية الرحلات من وإلى اليمن، وتأسست عام 1978 كطيران رسمي بالشراكة مع السعودية التي تمتلك 49% من رأس مال الشركة، فيما تملك الحكومة اليمنية 51%.