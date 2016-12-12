مدفعية الجيش تستهدف مواقع المليشيات الانقلابية في صرواح بمأرب وسقوط قتلى





قالت مصادر محلية في محافظة مأرب ان مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع المليشيات الانقلابية في صرواح غربي المدينة.

وحسب المصادر فان المدفعية استهدفت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها الى مواقع المليشيات بصرواح.

وأشارت المصادر الى أنه تم رصد تحركات لتعزيزات عسكرية باتجاه منطقة المواجهات واستهدفتها مدفعية الجيش وسقط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وأكدت المصادر مقتل 6 من مليشيا الحوثي والمخلوع جراء تجدد المواجهات في وادي نوع جنوب غرب صرواح.

وقالت المصادر إن جثث المليشيات لا تزال مرمية في مواقع وادي نوع.

وما بين الحين والآخر تتجدد الاشتباكات بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة اخرى في صرواح التي تعد آخر معاقل المليشيات الانقلابية في مأرب.

* الصحوة نت - متابعة خاصة