ألمانيا تدين الهجوم الإرهابي على معسكر الصولبان في عدن

دانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم الارهابي الذي استهدف بوابة معسكر الصولبان بمحافظة عدن الأحد الماضي وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الالمانية في بيان له ، أن التفجير الانتحاري هو الأحدث في سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة في اليمن والتي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه.

وجدد تأكيد بلاده لجهود المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل استعادة أطراف النزاع في اليمن إلى طاولة المشاورات لمواصلة المحادثات لإيجاد حل سياسي. ولفت المتحدث باسم الخارجية الألمانية الى انه عندما تنتهي الأعمال القتالية يمكن في نهاية المطاف توفير الكثير من المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان.

وكان التفجير الذي نفذه انتحاري بحزام ناسف وسط مجموعة من الجنود أمام معسكر الصولبان بعدن خلف أكثر من 48 قتيلا وأكثر من 31 جريحا، بحسب المصادر الرسمية.