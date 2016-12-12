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وزير يمني يدعو المنظمات لإغاثة المتضررين من الهزات الأرضية بذمار

الأثنين 12 ديسمبر 2016 09:25 م الصحوة نت _ متابعات
وزير يمني يدعو المنظمات لإغاثة المتضررين من الهزات الأرضية بذمار صورة وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح

وزير يمني يدعو المنظمات لإغاثة المتضررين من الهزات الأرضية بذمار دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، المنظمات الاغاثية والإنسانية إلى سرعة تقديم المساعدات الاغاثية الى مديرية عتمة في محافظة ذمار.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن فتح أن المديرية تشهد أوضاعا معيشية صعبة، ونزوح العشرات من الأسر بسبب الهزات الأرضية التي ضربت بعض قراها خلال الأيام الماضية.

وأوضح ان النازحين بحاجة الى أربعة الاف سلة غذائية، ومواد إيوائية وعلاجية، لمساعدتهم في التغلب على معاناتهم والتخفيف من أوضاعهم الصعبة. 

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