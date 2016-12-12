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مقتل 9 من المليشيات الانقلابية في تجدد المعارك محيط معسكر التشريفات في تعز

الأثنين 12 ديسمبر 2016 08:40 م الصحوة نت - خاص
مقتل 9 من المليشيات الانقلابية في تجدد المعارك محيط معسكر التشريفات في تعز


قُتل تسعة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز، بحسب مصدر في المقاومة.

 

وقال المصدر لـ" الصحوة نت" إن حصيلة المواجهات التي دارت في محيط معسكر التشريفات شرقي المدينة وحي الزنوج شمالها أسفرت عن مقتل 9 من المليشيات وإصابة العشرات.

 

وأضاف أن سبعة من قوات الجيش والمقاومة أصيبوا خلال تلك المواجهات.

 

 وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش الوطني القطاع الثاني (جبهة المحافظة) قصفت مواقع المليشيات في تبة السلال شرق المدينة حيث استهدفت موقع مدفع 120 وتصاعد أعمدة الدخان في المكان .

 

من جهة أخرى، استشهدت امرأة وأصيب 6 آخرين من المدنيين في قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.


المصدر| الصحوة نت

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